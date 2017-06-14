Полузащитник Денис Глушаков, выступавший ранее за «Локомотив», заявил, что всегда поддерживал именно .

«Сборная – это Родина моя. Это там, где я родился. Моя гордость. Я патриот своей страны. Если скажут мне куда-то идти, я пойду за Россию и за команду.

В детстве я мечтал играть и в футбольном клубе, и в сборной. В 90-х смотрел, как играет «Спартак», который всех выносил, и хотел тоже туда попасть. Смотрел игры сборной, как они обыгрывали Францию. Мечтал в нее попасть.

Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда. А то, что я играл в – это так судьба сложилась», – сказал Глушаков.

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