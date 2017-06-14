Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Денис Глушаков: «Я всю жизнь болел за «Спартак». А то, что играл в «Локомотиве» – это так судьба сложилась»

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступавший ранее за «Локомотив», заявил, что всегда поддерживал именно «Спартак».

    «Сборная – это Родина моя. Это там, где я родился. Моя гордость. Я патриот своей страны. Если скажут мне куда-то идти, я пойду за Россию и за команду.

    В детстве я мечтал играть и в футбольном клубе, и в сборной. В 90-х смотрел, как играет «Спартак», который всех выносил, и хотел тоже туда попасть. Смотрел игры сборной, как они обыгрывали Францию. Мечтал в нее попасть.

    Я всю жизнь болел за «Спартак», но никому не говорил никогда. А то, что я играл в «Локомотиве» – это так судьба сложилась», – сказал Глушаков.

    Денис Глушаков: «За многое благодарен «Локомотиву», но «железнодорожником» себя не считаю. Люблю «Спартак»

    Денис Глушаков о трофеях «Локомотива»: «Кубок России – не чемпионство»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться