Массимо Каррера о конкуренции с Манчини: «Роберто, поборемся!»

Главный тренер Массимо Каррера высказался по поводу конкурентов красно-белых в предстоящем чемпионате России.

- Знаете, что казанцев возглавил Бердыев?

– Да, читал. Еще одним серьезным претендентом на титул стало больше. Но тем интереснее для всех станет предстоящий розыгрыш.

– Можно ли называть главным фаворитом чемпионата России-2017/18 с учетом перемен в руководстве клуба и приходом Манчини?

– Не разбираюсь во внутренней кухне клуба, так что со стороны оценивать изменения в его структуре не берусь. Что касается нового главного тренера, то понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту.

Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся! – сказал Каррера.

Роберто Манчини: «Каррера достиг в России больших успехов. Хочу стать вторым таким и достигнуть даже большего»