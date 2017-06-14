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    Массимо Каррера о конкуренции с Манчини: «Роберто, поборемся!»

    Теги Спартак Зенит Рубин Курбан Бердыев Роберто Манчини Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу конкурентов красно-белых в предстоящем чемпионате России.

    - Знаете, что казанцев возглавил Бердыев?

    – Да, читал. Еще одним серьезным претендентом на титул стало больше. Но тем интереснее для всех станет предстоящий розыгрыш.

    – Можно ли «Зенит» называть главным фаворитом чемпионата России-2017/18 с учетом перемен в руководстве клуба и приходом Манчини?

    – Не разбираюсь во внутренней кухне клуба, так что со стороны оценивать изменения в его структуре не берусь. Что касается нового главного тренера, то понятно, что Манчини приехал в Россию, чтобы стремиться только к первому месту.

    Но ведь и я продлил контракт со «Спартаком» с той же целью, так что – Роберто, поборемся! – сказал Каррера.

    Роберто Манчини: «Каррера достиг в России больших успехов. Хочу стать вторым таким и достигнуть даже большего»

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