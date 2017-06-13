Форвард «Герты» Ибишевич прилетит в Москву для переговоров с «Динамо»
Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич сегодня прилетит в Москву для переговоров о трансфере с «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».
«Динамо» стало чемпионом ФНЛ и в следующем сезоне вернется в премьер-лигу.
В прошедшем чемпионата Германии игрок провел 32 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.
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