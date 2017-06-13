Форвард «Герты» Ибишевич прилетит в Москву для переговоров с «Динамо»

Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич сегодня прилетит в Москву для переговоров о трансфере с . Об этом сообщает «Чемпионат».

«Динамо» стало чемпионом ФНЛ и в следующем сезоне вернется в премьер-лигу.

В прошедшем чемпионата Германии игрок провел 32 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.