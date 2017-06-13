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    Форвард «Герты» Ибишевич прилетит в Москву для переговоров с «Динамо»

    Теги Герта Премьер-лига Россия бундеслига Германия Ведад Ибишевич возможные трансферы Динамо Москва

    Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич сегодня прилетит в Москву для переговоров о трансфере с «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

    «Динамо» стало чемпионом ФНЛ и в следующем сезоне вернется в премьер-лигу.

    В прошедшем чемпионата Германии игрок провел 32 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

    Подробную статистику его выступлений можно изучить здесь.

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