«Арсенал» не собирается продавать Санчеса в «Ман Сити» или «Челси»

не намерен продавать полузащитника Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити» или , хотя оба клуба предлагают за игрока более 45 миллионов фунтов.

«Арсенал» по-прежнему планирует заключить с Санчесом долгосрочный контракт, однако в случае отказа его придется продать. Клуб не намерен отдавать игрока соперникам по премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Санчес остается ключевой трансферной целью «Ман Сити».

Интерес к Санчесу также проявляла «Бавария».