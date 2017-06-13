«Арсенал» не собирается продавать Санчеса в «Ман Сити» или «Челси»
«Арсенал» не намерен продавать полузащитника Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити» или «Челси», хотя оба клуба предлагают за игрока более 45 миллионов фунтов.
«Арсенал» по-прежнему планирует заключить с Санчесом долгосрочный контракт, однако в случае отказа его придется продать. Клуб не намерен отдавать игрока соперникам по премьер-лиге.
Ранее сообщалось, что Санчес остается ключевой трансферной целью «Ман Сити».
Интерес к Санчесу также проявляла «Бавария».
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