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    «Арсенал» не собирается продавать Санчеса в «Ман Сити» или «Челси»

    Теги Челси Алексис Санчес Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Арсенал» не намерен продавать полузащитника Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити» или «Челси», хотя оба клуба предлагают за игрока более 45 миллионов фунтов.

    «Арсенал» по-прежнему планирует заключить с Санчесом долгосрочный контракт, однако в случае отказа его придется продать. Клуб не намерен отдавать игрока соперникам по премьер-лиге.

    Ранее сообщалось, что Санчес остается ключевой трансферной целью «Ман Сити».

    Интерес к Санчесу также проявляла «Бавария».

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