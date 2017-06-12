Макеев сообщил, что он не останется в «Спартаке»

Защитник Евгений Макеев сообщил, что он не останется в .

«Благодарю «Спартак» и болельщиков за 10 лет, проведенных вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда. Спасибо», – написал футболист.

Защитник выступал за московскую команду с 2007 года.

В минувшем сезоне футболист провел два матча в премьер-лиге. Также на его счету пять игр и один гол за «Спартак-2» в чемпионате .