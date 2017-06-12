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    Макеев сообщил, что он не останется в «Спартаке»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия трансферы ФНЛ Евгений Макеев Спартак-2

    Защитник Евгений Макеев сообщил, что он не останется в «Спартаке».

    «Благодарю «Спартак» и болельщиков за 10 лет, проведенных вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда. Спасибо», – написал футболист.

    Защитник выступал за московскую команду с 2007 года.

    В минувшем сезоне футболист провел два матча в премьер-лиге. Также на его счету пять игр и один гол за «Спартак-2» в чемпионате ФНЛ.

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