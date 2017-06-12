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    Новый спортивный директор «ПСЖ» не считает, что Обамеянг стоит 70 миллионов евро

    Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может не перейти в «ПСЖ», утверждает Bild.

    Новый спортивный директор парижского клуба Антеро Энрике, в отличие от Патрика Клюйверта, занимавшего эту должность ранее, не считает, что габонец стоит 70 миллионов евро, которые запрашивает за его трансфер «Боруссия».

    При этом Обамеянг уже согласовал 4-летний контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год, как уже сообщалось. Впрочем, футболист все равно может уйти из Дортмунда – по нему готов сделать предложение китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», существует интерес «Манчестер Сити» и «Милана».

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