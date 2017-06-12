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    «МЮ» может подписать с Ибрагимовичем краткосрочный контракт зимой

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы

    Форвард Златан Ибрагимович, с которым «Манчестер Юнайтед» не стал продлевать соглашение, будет восстанавливаться от травмы крестообразных связок колена на базе в Каррингтоне под присмотром врачей клуба.

    Сообщается, что если к Новому году состояние 35-летнего шведа будет удовлетворительным, «МЮ» может подписать с ним краткосрочный контракт до конца сезона-2017/18.

    Ранее стало известно, что Ибрагимович будет играть за «Лос-Анджелес Гэлакси».

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