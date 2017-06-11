Буффон вышел на 5-е место среди всех футболистов по числу игр за сборную
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон попал в стартовый состав на матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против сборной Лихтенштейна.
Таким образом, 39-летний вратарь «Ювентуса» проведет 169-й матч за итальянскую команду.
Буффон обходит эквадорского защитника Ивана Уртадо (168) и перемещается на пятое место в списке футболистов, сыгравших больше всех матчей за национальную сборную.
В марте Буффон стал рекордсменом по числу матчей за сборную среди европейцев.
1. Ахмед Хассан (Египет, полузащитник) – 184
2. Хоссам Хассан (Египет, вратарь) – 178
3. Клаудио Суарес (Мексика, защитник) – 177
4. Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, вратарь) – 172
5. Джанлуиджи Буффон (Италия, вратарь) – 169
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