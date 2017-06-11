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    Буффон вышел на 5-е место среди всех футболистов по числу игр за сборную

    Теги Ювентус Джанлуиджи Буффон сборная Италии серия А Италия сборная Лихтенштейна Ахмед Хассан 1975 рекорды Хоссам Хассан квалификация ЧМ-2018 Иван Уртадо Мохамед Аль-Деайя Клаудио Суарес

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон попал в стартовый состав на матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против сборной Лихтенштейна.

    Таким образом, 39-летний вратарь «Ювентуса» проведет 169-й матч за итальянскую команду.

    Буффон обходит эквадорского защитника Ивана Уртадо (168) и перемещается на пятое место в списке футболистов, сыгравших больше всех матчей за национальную сборную.

    В марте Буффон стал рекордсменом по числу матчей за сборную среди европейцев.

    Топ-5:

    1. Ахмед Хассан (Египет, полузащитник) – 184

    2. Хоссам Хассан (Египет, вратарь) – 178

    3. Клаудио Суарес (Мексика, защитник) – 177

    4. Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, вратарь) – 172

    5. Джанлуиджи Буффон (Италия, вратарь) – 169

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