Буффон вышел на 5-е место среди всех футболистов по числу игр за сборную

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон попал в стартовый состав на матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против сборной Лихтенштейна.

Таким образом, 39-летний вратарь проведет 169-й матч за итальянскую команду.

Буффон обходит эквадорского защитника Ивана Уртадо (168) и перемещается на пятое место в списке футболистов, сыгравших больше всех матчей за национальную сборную.

В марте Буффон стал рекордсменом по числу матчей за сборную среди европейцев.

Топ-5:

1. Ахмед Хассан (Египет, полузащитник) – 184

2. Хоссам Хассан (Египет, вратарь) – 178

3. Клаудио Суарес (Мексика, защитник) – 177

4. Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, вратарь) – 172

5. Джанлуиджи Буффон (Италия, вратарь) – 169