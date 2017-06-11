Василий Уткин поддержал возвращение в «Рубин» спортивного директора Сайманова, отсидевшего за убийства

Комментатор Василий Уткин поделился мыслями о возможном возвращении в Рустема Сайманова. Бывший спортивный директор клуба больше 5 лет провел в тюрьме по обвинению в организации заказных убийств.

«Я же к этому отношусь очень просто: человек совершил некоторое правонарушение. Понес за него наказание. Но что же теперь, до конца жизни в него что ли грязью кидать? Он сделал – отсидел. Он чист. А в его профессионализме нет никаких сомнений.

Все разговоры о Сайманове пустые. Я, конечно, человек не казанский и многого могу не до конца понимать. Но я глубоко уважаю , и не мне судить, за что его осудили. Я знаю, что он свой срок отбыл, и ничто не мешает рассматривать его как спортивного директора больших возможностей, таланта и умения договариваться с игроками.

Если ему не будет предъявлено новых обвинений, то я считаю, что Рустем Сайманов – такой же гражданин России, как и я. Может быть, даже и лучше. Потому что он не пьет», – сказал Уткин.

Рустем Сайманов с 2006-го по 2008-й работал спортивным директором «Рубина». Его арестовали 7 мая 2008 года и признали виновным в организации убийств 7 человек по предварительному сговору группой лиц. Сайманов был приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В 2014-м году он был освобожден по УДО.