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    Василий Уткин поддержал возвращение в «Рубин» спортивного директора Сайманова, отсидевшего за убийства

    Теги Рубин Василий Уткин Премьер-лига Россия Рустем Сайманов

    Комментатор Василий Уткин поделился мыслями о возможном возвращении в «Рубин» Рустема Сайманова. Бывший спортивный директор клуба больше 5 лет провел в тюрьме по обвинению в организации заказных убийств.

    «Я же к этому отношусь очень просто: человек совершил некоторое правонарушение. Понес за него наказание. Но что же теперь, до конца жизни в него что ли грязью кидать? Он сделал – отсидел. Он чист. А в его профессионализме нет никаких сомнений.

    Все разговоры о Сайманове пустые. Я, конечно, человек не казанский и многого могу не до конца понимать. Но я глубоко уважаю Рустема Сайманова, и не мне судить, за что его осудили. Я знаю, что он свой срок отбыл, и ничто не мешает рассматривать его как спортивного директора больших возможностей, таланта и умения договариваться с игроками.

    Если ему не будет предъявлено новых обвинений, то я считаю, что Рустем Сайманов – такой же гражданин России, как и я. Может быть, даже и лучше. Потому что он не пьет», – сказал Уткин.

    Рустем Сайманов с 2006-го по 2008-й работал спортивным директором «Рубина». Его арестовали 7 мая 2008 года и признали виновным в организации убийств 7 человек по предварительному сговору группой лиц. Сайманов был приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

    В 2014-м году он был освобожден по УДО.

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