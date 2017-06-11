Дрогба забил в дебютном матче за «Финикс Райзинг» и посвятил гол Тиоте

Бывший нападающий Дидье Дрогба забил в дебютном матче за свой новый клуб «Финикс Райзинг».

39-летний форвард открыл счет в матче против «Ванкувер Уайткэпс-2» (2:1) и посвятил свой гол , который ушел из жизни на этой неделе.

«Хочу посвятить свой гол Шейку Тиоте, который ушел из жизни, занимаясь тем, что любил.

Мои соболезнования его семье, Кот-д’Ивуару и всей Африке, которая оплакивает смерть одного из сыновей», – отметил Дрогба.

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