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    Дрогба забил в дебютном матче за «Финикс Райзинг» и посвятил гол Тиоте

    Теги Дидье Дрогба сборная Кот-д′Ивуара Шейк Тиоте

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба забил в дебютном матче за свой новый клуб «Финикс Райзинг».

    39-летний форвард открыл счет в матче против «Ванкувер Уайткэпс-2» (2:1) и посвятил свой гол Шейку Тиоте, который ушел из жизни на этой неделе.

    «Хочу посвятить свой гол Шейку Тиоте, который ушел из жизни, занимаясь тем, что любил.

    Мои соболезнования его семье, Кот-д’Ивуару и всей Африке, которая оплакивает смерть одного из сыновей», – отметил Дрогба.

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