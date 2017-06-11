Ройс вернется на поле примерно в начале 2018 года

Стали известны сроки восстановления полузащитника дортмундской Марко Ройса.

Как сообщает Ruhr Nachrichten, 28-летний хавбек, перенесший операцию, вернется на поле в начале 2018 года.

В субботу немец сообщил, что операция прошла успешно, отметив при этом, что восстановление будет достаточно долгим.

Марко Ройс: «Процесс восстановления будет долгим, надеюсь выйти на пик формы к решающей стадии следующего сезона»