Ройс вернется на поле примерно в начале 2018 года
Стали известны сроки восстановления полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса.
Как сообщает Ruhr Nachrichten, 28-летний хавбек, перенесший операцию, вернется на поле в начале 2018 года.
В субботу немец сообщил, что операция прошла успешно, отметив при этом, что восстановление будет достаточно долгим.
Марко Ройс: «Процесс восстановления будет долгим, надеюсь выйти на пик формы к решающей стадии следующего сезона»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.