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    В чемпионате Италии со следующего сезона будут использоваться видеоповторы

    Теги серия А Италия судьи видеоповторы Карло Тавеккио

    Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рассказал, что начиная с сезона-2017/18 в матчах серии А будут применяться видеоповторы.

    «Для просмотра спорных эпизодов понадобится отдельная комната, игру будут снимать как минимум 8 телекамер. Серия А возьмет на себя расходы в районе 2 миллионов евро.

    ФИФА еще не дала окончательного согласия, но все предпосылки налицо, так что со следующего сезона мы начинаем», — сказал Тавеккио.

    С введением видеоповторов будут упразднены дополнительные помощники главного арбитра, располагающиеся за линией ворот.

    В предыдущем сезоне в матчах серии А уже применялась система автоматического определения гола.

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