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    Жозе Моуринью: «Пока я не возглавил «Реал», Рамос ни разу не играл даже в 1/4 финала ЛЧ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания Лига чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о принципах своей работы.

    «Я выбираю команды, которые хотят побеждать, но в то же время безумно далеки от титулов. Приведу пример. Капитан «Реала» (Серхио Рамос – прим. Sports.ru), поднявший недавно над головой главный еврокубковый трофей, теперь 3-кратный победитель Лиги чемпионов. Но когда я возглавил «Реал» в 2010-м, он ни разу не играл даже в четвертьфинале.

    В «МЮ» есть многие, кто не избалован титулами, кроме тех, кто играл под руководством Фергюсона.

    Я не могу научить игроков играть в футбол. Я могу научить их думать. Главное – это идеи, а реализовать их можно по-разному», — сказал Моуринью.

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