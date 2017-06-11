Главный тренер Жозе Моуринью рассказал о принципах своей работы.

«Я выбираю команды, которые хотят побеждать, но в то же время безумно далеки от титулов. Приведу пример. Капитан (Серхио Рамос – прим. Sports.ru), поднявший недавно над головой главный еврокубковый трофей, теперь 3-кратный победитель Лиги чемпионов. Но когда я возглавил «Реал» в 2010-м, он ни разу не играл даже в четвертьфинале.

В «МЮ» есть многие, кто не избалован титулами, кроме тех, кто играл под руководством Фергюсона.

Я не могу научить игроков играть в футбол. Я могу научить их думать. Главное – это идеи, а реализовать их можно по-разному», — сказал Моуринью.