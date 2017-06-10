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    Панюков находится на просмотре в «Зените»

    Теги Зенит Константин Сарсания Премьер-лига Россия возможные трансферы Атлантас Андрей Панюков

    Нападающий Андрей Панюков находится на просмотре «Зените».

    22-летний форвард может вместе с петербургской командой отправиться на сбор в Австрию.

    Прошедший сезон игрок начинал в «Браге», однако в феврале вернулся в литовский «Атлантас» и в 13 матчах забил 11 мячей.

    «Есть вероятность, что поеду на сбор. Он начинается 13-го июня», – заявил Панюков.

    Напомним, что главным тренером «Атлантаса», которому принадлежит футболист, с 2013 по 2017 год был Константин Сарсания, в настоящее время занимающий должность спортивного директора «Зенита».

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