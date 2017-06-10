Панюков находится на просмотре в «Зените»

Нападающий Андрей Панюков находится на просмотре «Зените».

22-летний форвард может вместе с петербургской командой отправиться на сбор в Австрию.

Прошедший сезон игрок начинал в «Браге», однако в феврале вернулся в литовский и в 13 матчах забил 11 мячей.

«Есть вероятность, что поеду на сбор. Он начинается 13-го июня», – заявил Панюков.

Напомним, что главным тренером «Атлантаса», которому принадлежит футболист, с 2013 по 2017 год был Константин Сарсания, в настоящее время занимающий должность спортивного директора .