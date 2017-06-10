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    Юпп Хайнкес: «Кроос в 27 выиграл ЧМ, три ЛЧ и три бундеслиги. Можно просто повесить бутсы на гвоздь»

    Теги Бавария Юпп Хайнкес сборная Германии Реал Мадрид примера Испания Тони Кроос

    Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в шутку сказал, что полузащитник «Реала» Тони Кроос мог бы завершить карьеру.

    «Тони всего 27 лет, но он трижды выиграл Лигу чемпионов, трижды выиграл чемпионат Германии с «Баварией» и выиграл чемпионат мира со сборной Германии. Теперь он может просто повесить бутсы на гвоздь.

    Тони – стратег. Он стал еще лучше играть в «Реале». Все тренеры хотят, чтобы их футболисты играли  как он», – цитирует Хайкенса Bild.

    «Я не могу завершить карьеру прямо сейчас, несмотря на все победы. Всегда есть новые цели с «Реалом» и сборной Германии. Я хочу выиграть все», – сказал Кроос.

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