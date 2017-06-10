Бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в шутку сказал, что полузащитник Тони Кроос мог бы завершить карьеру.

«Тони всего 27 лет, но он трижды выиграл Лигу чемпионов, трижды выиграл чемпионат Германии с «Баварией» и выиграл чемпионат мира со сборной Германии. Теперь он может просто повесить бутсы на гвоздь.

Тони – стратег. Он стал еще лучше играть в «Реале». Все тренеры хотят, чтобы их футболисты играли как он», – цитирует Хайкенса Bild.

«Я не могу завершить карьеру прямо сейчас, несмотря на все победы. Всегда есть новые цели с «Реалом» и сборной Германии. Я хочу выиграть все», – сказал Кроос.