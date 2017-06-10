Отборочный матч ЧМ-2018 Босния и Герцеговина – Греция (0:0) завершился массовой потасовкой с участием игроков, запасных и членов тренерских штабов.

Сообщается, что между собой, в частности, подрались одноклубники по «Роме» форвард и защитник Костас Манолас. Больше всех пострадал запасной полузащитник греков Яннис Янниотас, которому выбил зуб второй тренер боснийцев.

Главный арбитр матча Никола Риццоли упустил контроль над игрой после того, как разозлил Джеко, апеллировавшего по поводу неназначенного пенальти.

«Боснийцам должно быть стыдно за то, что они не проявили уважение к нашему гимну. Такие вещи не красят футбол», — сказал Манолас.

После 6 туров Греция занимает в группе H 2-е место, Босния – 3-е.