Измайлов стал игроком московского «Арарата»

Хавбек Марат Измайлов стал игроком московского .

Полузащитник поставил подпись под контрактом.

«Подписание соглашения с Маратом – это большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу как на поле, так и за его пределами.

Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова и – взвешенный и осознанный шаг», – дал комментарии президент московского клуба .

Фото: страница «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте»