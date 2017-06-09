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    Измайлов стал игроком московского «Арарата»

    Теги Роман Павлюченко Марат Измайлов трансферы второй дивизион фото Валерий Оганесян Арарат Москва

    Хавбек Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата».

    Полузащитник поставил подпись под контрактом.

    «Подписание соглашения с Маратом – это большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу как на поле, так и за его пределами.

    Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова и Романа Павлюченко – взвешенный и осознанный шаг», – дал комментарии президент московского клуба Валерий Оганесян.

    Фото: страница «Арарата» в социальной сети «ВКонтакте»

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