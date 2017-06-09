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    Бердыев прибыл на базу «Рубина», чтобы подписать контракт

    Теги Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия возможные трансферы видео

    Курбан Бердыев прибыл на базу «Рубина», чтобы подписать контракт с казанским клубом.

    Как ожидается, в ближайшие часы Бердыев будет представлен в статусе главного тренера.

    Накануне «Рубин» сообщил о расторжении контракта с Хави Грасией, руководившим командой в минувшем сезоне.

    Бердыев не появлялся на базе казанского клуба с 2013 года.

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      58%
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      38%

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