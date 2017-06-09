Федерация Саудовской Аравии извинилась за отказ футболистов почтить память жертв теракта в Лондоне минутой молчания

Федерация футбола Саудовской Аравии принесла официальные извинения за инцидент с участием своей сборной, произошедший перед матчем отборочного турнира ЧМ-2018 с Австралией.

Игроки сборной Саудовской Аравии отказались участвовать в минуте молчания в память о жертвах недавнего теракта в Лондоне. Саудовцы не стали выстраиваться в линию в центре поля, как поступили их соперники.

«Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и безоговорочно приносит искренние извинения за проступок некоторых членов сборной страны, которые не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах террористических атак в Лондоне 3 июня 2017 года перед отборочным матчем против Австралии в Аделаиде.

Игроки не хотели проявить неуважение, оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей, друзей, а также всех тех, кто пострадал от страшной трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии осуждает все акты терроризма и экстремизма, а также выражает свои искренние соболезнования семьям жертв, правительству и народу Соединенного Королевства», – говорится в заявлении.

Отметим, что победу в матче одержали австралийцы – 3:2.