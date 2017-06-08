Долги «Кубани» – около 2,5 млрд рублей
Вице-губернатор Краснодарского края и куратор «Кубани» Андрей Коробка рассказал о долгах клуба.
– Есть ли понимание в вопросе реорганизации? Когда Литвак полноценно будет финансировать клуб?
– Реорганизация – 24 июня. Это не окончательно. Процедура будет идти в течение 30 дней. После этого будет более конкретный разговор с Литваком. Как только это случится, мы сядем за стол переговоров. Сборы – 16 числа у нас вылет либо в Словению, либо в Сербию. Третий сбор будет здесь.
– Что подразумевается под реорганизацией?
– Разделение путем выделения юридического лица. Из НАО «Кубань» выделится организация, которая будет независимым юридическим лицом, которое станет правоприемником.
– Поподробнее? Вы позиционируете клуб, как народный.
– Если клуб народный, почему он покидает клуб? На матч приходит 4-5 тысяч.
– Какие задолженности есть у клуба? И погасили ли долг перед Даном Петреску?
– А вы представляете интересы Петреску?
– Но перед ним есть задолженность.
– С Даном Петреску долг еще не погашен. Долги, которые есть перед игроками, субъектами, будут погашены. У нас много долгов по сравнению с другими клубами ФНЛ. Если брать юридически, то клуб должен порядка 2,5 миллиарда рублей, – сказал Коробка.
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