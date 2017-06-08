Долги «Кубани» – около 2,5 млрд рублей

Вице-губернатор Краснодарского края и куратор Андрей Коробка рассказал о долгах клуба.

– Есть ли понимание в вопросе реорганизации? Когда Литвак полноценно будет финансировать клуб?

– Реорганизация – 24 июня. Это не окончательно. Процедура будет идти в течение 30 дней. После этого будет более конкретный разговор с Литваком. Как только это случится, мы сядем за стол переговоров. Сборы – 16 числа у нас вылет либо в Словению, либо в Сербию. Третий сбор будет здесь.

– Что подразумевается под реорганизацией?

– Разделение путем выделения юридического лица. Из НАО «Кубань» выделится организация, которая будет независимым юридическим лицом, которое станет правоприемником.

– Поподробнее? Вы позиционируете клуб, как народный.

– Если клуб народный, почему он покидает клуб? На матч приходит 4-5 тысяч.

– Какие задолженности есть у клуба? И погасили ли долг перед Даном Петреску?

– А вы представляете интересы Петреску?

– Но перед ним есть задолженность.

– С Даном Петреску долг еще не погашен. Долги, которые есть перед игроками, субъектами, будут погашены. У нас много долгов по сравнению с другими клубами . Если брать юридически, то клуб должен порядка 2,5 миллиарда рублей, – сказал Коробка.