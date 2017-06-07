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    Товарищеские матчи. Италия сыграет с Уругваем, Испания – с Колумбией

    Теги сборная Италии сборная Испании сборная Финляндии результаты сборная Грузии сборная Колумбии сборная Лихтенштейна сборная Уругвая сборная Сент-Киттса и Невиса товарищеские матчи (сборные)

    Сборная Италии проведет товарищеский матч с Уругваем, Испания сыграет с Колумбией.

    Товарищеские матчи

    Финляндия – Лихтенштейн
    Дата проведения
    7 июня, 19.00, «Веритас-стадион»
    Онлайн матча
    Грузия – Сент-Киттс и Невис
    Дата проведения
    7 июня, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
    Онлайн матча
    Италия – Уругвай
    Дата проведения
    7 июня, 21.45, «Стад де Нис»
    Онлайн матча
    Испания – Колумбия
    Дата проведения
    7 июня, 22.30, «Нуэва Кондомина»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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