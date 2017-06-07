Товарищеские матчи. Италия сыграет с Уругваем, Испания – с Колумбией
Сборная Италии проведет товарищеский матч с Уругваем, Испания сыграет с Колумбией.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 7 июня, 19.00, «Веритас-стадион»
- Дата проведения
- 7 июня, 19.00, «стадион им. Михаила Месхи»
- Дата проведения
- 7 июня, 21.45, «Стад де Нис»
- Дата проведения
- 7 июня, 22.30, «Нуэва Кондомина»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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