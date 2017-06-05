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    Шесть стран разорвали дипотношения с Катаром, где пройдет ЧМ-2022

    Теги ЧМ-2022 политика

    Катар испытывает политические проблемы.

    Сразу шесть стран-соседей разорвали все контракты с ближневосточным государством. Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они мотивировали свое решение тем, что Катар поддерживает исламский терроризм (в частности, запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ и Аль-Каиду) и дестабилизирует ситуацию как во всем арабском регионе, так и в отдельно взятых странах. Катар в ответ назвал решение необоснованным и лишенным фактической основы.

    Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ дали гостям и резидентам из Катара две недели, чтобы покинуть свою территорию. ОАЭ потребовали, чтобы катарские дипломаты выехали из страны в ближайшие 48 часов. Кроме того, все шесть стран закрыли свое воздушное пространство для авиакомпании Qatar Airways, которая отменила полеты в Саудовскую Аравию.

    Ближневосточному государству предстоит принять ЧМ-2022. Ранее ФИФА неоднократно высказывала недовольство условиями для рабочих на стройплощадках ЧМ в Катаре.

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