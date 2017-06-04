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    Дмитрий Комбаров: «С Роналду надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду – он забьет»

    Теги Дмитрий Комбаров Криштиану Роналду сборная Португалии сборная России Кубок конфедераций

    Полузащитник сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от Кубка конфедераций-2017 и оценил уровень соперников.

    – Россия не избалована футбольными достижениями. Поэтому для нас каждый турнир – событие. Понятно, что Германия относится к этому иначе. Все-таки они чемпионы мира. У них все футболисты играют на топ-уровне. А для нас Кубок конфедераций – это серьезный турнир, который пройдет еще и в преддверии чемпионата мира.

    – Согласны, что в группе нам попались не самые простые соперники?

    – На таких турнирах нет слабых команд. Даже Новая Зеландия может зацепиться за очки, пободаться. Я не говорю уже о Мексике и Португалии с Криштиану Роналду.

    – Вы играли против Роналду в составе сборной. Есть рецепт, как сдержать португальца?

    – С ним надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду – он забьет. Роналду держит уровень с самого начала своей карьеры. Это звезда мирового масштаба. Он забивает, раздает. В нужный момент и в защите отработать может, – сказал Комбаров.

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