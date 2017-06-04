Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Венгрией.

– Как оцените состояние молодых игроков на этом сборе? Они – это настоящее или все-таки будущее, некий аванс?



– Мы авансом никого не берем. Вся работа, которые они выполняют, дает эффект. Тактические вещи они воспринимают. На поле они – равноценные игроки со всеми остальными. Там нет разделения на «молодых» и «старых», там есть разделение на «хороших» и «плохих».

– Какой результат в матче с Венгрией вас устроит?

– Мы, конечно же, хотим выигрывать, показывать свой максимум – для этого и выходим на поле. Но проведена определенная работа, которую надо подтверждать. Футболисты об этом знают.

– Как прошла подготовка к игре с Венгрией? Насколько на сборной отразится потеря Дзюбы?

– Понятно, что все тактические тренировки проходили с учетом особенностей игры сборной Венгрии. Смотрели ее матчи со Швецией и Швейцарией. Информации достаточно много.



Что касается второго вопроса, то мы некоторые вещи постарались отработать, но так как здоровье не позволяет игроку принять участие в турнире (и он сам это чувствует), приходится производить некоторые изменения. Хотя они незначительные – такой же комплекции, как и Дзюба. Так что какие-то специальные вещи не нужны.

Мы с нетерпением ждем две контрольные встречи. Они покажут и наши плюсы, и недостатки, которые у нас еще есть. Убежден, проведенная работа даст плоды.

– Когда вы сообщите четырем отцепленным, что они не сыграют на Кубке конфедераций? Кто-то останется в качестве резервиста на случай травм?

– Во-первых, у нас еще игра и тренировки до 7-го числа. Мы уже потеряли троих и стараемся не делать преждевременных выводов. К примеру, у есть проблемы. Его участие в матче с Венгрией под вопросом. У Кудряшова и у чуть-чуть проблемы.



Над тем, как действовать с финальной заявкой, тоже думали. Некоторые вещи некомфортно делать – но их все равно надо будет делать. Опыт подсказывает: за 10 дней с кем-то из футболистов может случиться все что угодно. А игрок, который сегодня условно не попадает в заявку, за пропущенную неделю может растерять форму, которую все это время набирал. Поэтому как минимум один футболист останется с командой, – сказал Черчесов.