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    Станислав Черчесов: «Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба, что-то специально отрабатывать не нужно»

    Теги Артем Дзюба Александр Бухаров Дмитрий Комбаров Станислав Черчесов сборная России сборная Венгрии травмы Кубок конфедераций товарищеские матчи (сборные)

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с Венгрией.

    – Как оцените состояние молодых игроков на этом сборе? Они – это настоящее или все-таки будущее, некий аванс?
     
    – Мы авансом никого не берем. Вся работа, которые они выполняют, дает эффект. Тактические вещи они воспринимают. На поле они – равноценные игроки со всеми остальными. Там нет разделения на «молодых» и «старых», там есть разделение на «хороших» и «плохих».

    – Какой результат в матче с Венгрией вас устроит?

    – Мы, конечно же, хотим выигрывать, показывать свой максимум – для этого и выходим на поле. Но проведена определенная работа, которую надо подтверждать. Футболисты об этом знают.

    – Как прошла подготовка к игре с Венгрией? Насколько на сборной отразится потеря Дзюбы?

    – Понятно, что все тактические тренировки проходили с учетом особенностей игры сборной Венгрии. Смотрели ее матчи со Швецией и Швейцарией. Информации достаточно много.
     
    Что касается второго вопроса, то мы некоторые вещи постарались отработать, но так как здоровье не позволяет игроку принять участие в турнире (и он сам это чувствует), приходится производить некоторые изменения. Хотя они незначительные – Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба. Так что какие-то специальные вещи не нужны.

    Мы с нетерпением ждем две контрольные встречи. Они покажут и наши плюсы, и недостатки, которые у нас еще есть. Убежден, проведенная работа даст плоды.

    – Когда вы сообщите четырем отцепленным, что они не сыграют на Кубке конфедераций? Кто-то останется в качестве резервиста на случай травм?

    – Во-первых, у нас еще игра и тренировки до 7-го числа. Мы уже потеряли троих и стараемся не делать преждевременных выводов. К примеру, у Комбарова есть проблемы. Его участие в матче с Венгрией под вопросом. У Кудряшова и у Бухарова чуть-чуть проблемы.
     
    Над тем, как действовать с финальной заявкой, тоже думали. Некоторые вещи некомфортно делать – но их все равно надо будет делать. Опыт подсказывает: за 10 дней с кем-то из футболистов может случиться все что угодно. А игрок, который сегодня условно не попадает в заявку, за пропущенную неделю может растерять форму, которую все это время набирал. Поэтому как минимум один футболист останется с командой, – сказал Черчесов.

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