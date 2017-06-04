Полузащитник Евгений Коноплянка рассказал о беседе с главным тренером .

«Я так понимаю, что тренер остается. Он меня вызывал, говорил с такой улыбкой: «Жень, я вижу, что ты хочешь играть». Я на него смотрю: «Что, серьезно, вы только сейчас это поняли?».

Он сказал, что мне лучше найти другой клуб. А я ему говорю: «Слушай, а ты думаешь, ты здесь дольше останешься, чем я?». Я бы задал ему еще больше вопросов.

Если ты хочешь отпустить человека, которого купили за 15 млн, то нужно больше объяснений и мы должны как-то расстаться. А он меня зовет поговорить на минуту, когда я уезжаю домой. А почему заранее нельзя было поговорить?

Это трусость, он трус, я не буду это скрывать. И он не задержится в этой команде, я ему желаю этого. Иначе потом «Шальке» будет играть во второй лиге.

Я говорю директору: «Объясните хотя бы причину. Почему? Что вы со мной делаете? Что я здесь делаю вообще? Для чего перешел сюда?». Как может спортивный директор не знать проблемы. И тот, который меня не ставит в состав, даже не хочу называть его имя. Как?

И это не только я говорю – это полкоманды. Он взял и поделил, нет у нас одной команды. Играют 11 человек и два может быть – старший брат и крестный», – сказал Коноплянка.