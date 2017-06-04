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    Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед»-2008 сыграл вничью со сборной друзей Кэррика

    Теги Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик премьер-лига Англия результаты товарищеские матчи (сборные)

    На стадионе «Олд Траффорд» прошел выставочный матч между символической сборной «Манчестер Юнайтед»-2008 и сборной друзей Майкла Кэррика.

    Товарищеский матч

    Манчестер Юнайтед-2008 – Сборная друзей Кэррика – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мендьетта (22), 1:1 – Видич (28), 1:2 – Кин (62), 2:2 – Кэррик (82).

    МЮ-2008: ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак Чжи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.

    Запас: Гари Невилл, Харгривз, Сильвестр, Дж. Кэррик, Бербатов, Саа.

    Друзья Кэррика: Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф, Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.

    Запас: Брюс, Капдевила, Фил Невилл, Гарсия, Синклэйр, Гудьонсен.

    Из-за травму игру пропускают Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард.

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