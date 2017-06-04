На стадионе «Олд Траффорд» прошел выставочный матч между символической сборной «Манчестер Юнайтед»-2008 и сборной друзей Майкла Кэррика.

Товарищеский матч

Манчестер Юнайтед-2008 – Сборная друзей Кэррика – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мендьетта (22), 1:1 – Видич (28), 1:2 – Кин (62), 2:2 – Кэррик (82).

МЮ-2008: ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак Чжи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.

Запас: Гари Невилл, Харгривз, Сильвестр, Дж. Кэррик, Бербатов, Саа.

Друзья Кэррика: Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф, Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.

Запас: Брюс, Капдевила, Фил Невилл, Гарсия, Синклэйр, Гудьонсен.

Из-за травму игру пропускают Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард.