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    Арсен Венгер: «Этим летом «Арсенал» совершит максимум два-три трансфера»

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Роб Холдинг

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.

    «Этим летом мы совершим максимум два-три трансфера. Мы не можем тратить столько же денег, как некоторые другие клубы, у которых есть неограниченные ресурсы. Давайте не забывать, что количество потраченных денег не гарантирует результат.

    Будут ли громкие переходы? Нужно понимать, что вы имеете в виду под этим словосочетанием. Роб Холдинг — это, по-вашему, громкий трансфер? Когда вы покупаете игрока за 40 миллионов, то все одобряют это, но разве игрок за 2 миллиона не может быть столь же хорошим?» — сказал Венгер.

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