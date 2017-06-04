Джанлуиджи Буффон: «У меня еще год контракта и еще один шанс выиграть Лигу чемпионов»
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон после поражения в финале Лиги чемпионов от «Реала» поделился мнением о своих перспективах.
«У меня есть еще один год контракта, следовательно, у меня есть еще один шанс выиграть Лигу чемпионов. Конечно, нам будет трудно выступить лучше, чем в этом году.
Мы могли сделать нечто невероятное, но, к сожалению, не смогли», – сказал Буффон в эфире Sky Sport Italia.
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