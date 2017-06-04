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    Раджа Наингголан – фанатам «Ювентуса»: «Вы так понтовались три дня назад, что скажете сейчас?»

    Теги Рома Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов Раджа Наингголан

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан обратился к болельщикам «Ювентуса» после поражения туринцев в финале Лиги чемпионов от «Реала» (1:4).

    «Какой замечательный вечер. Я прибыл в расположение сборной, к сожалению, остальные еще в отпуске. Кто-то отдыхает, кто-то на процедурах, кто-то поехал в Кардифф.

    Я записываю это видео тем, кто оскорблял меня и делал заявления перед финалом. Не надо так делать. Не надо что-то заявлять до самой игры.

    Я лишь хочу посмотреть, что скажут мне сейчас те люди, кто писал тогда. Я записал это видео для фанатов «Ювентуса», но, возможно, так долго находиться в сети слишком накладно. Они и так сильно потратились во время игры.

    Вы так понтовались три дня назад, что скажете сейчас?» – сказал Наингголан.

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