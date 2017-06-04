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    «Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

    Теги Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов

    «Барселона» поприветствовала «Реал» по случаю его победы в Лиге чемпионов.

    Соответствующее сообщение появилось в официальном твиттере каталонского клуба, выбывшего из прошедшего турнира на стадии ¼ финала.

    Ранее «Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством в испанской примере.

    Накануне «Реал» обыграл в финале ЛЧ «Ювентус» (4:1), став первым клубом, победившим в турнире дважды подряд.

    Всего на счету мадридцев 12 трофеев ЛЧ/Кубка чемпионов, у «Барселоны» — 5. Если учитывать только Лигу чемпионов, то перевес «Реала» над каталонцами менее значительный – 6:4.

    Две каталонские газеты открыто поддержали «Ювентус» перед финалом Лиги чемпионов

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