Наталья Билан: «Молодая аудитория 18-24, 25-34 любит «Зенит». «Спартак» больше нравится аудитории 35-44 и 44+»
Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан на панельной сессии Петербургского международного экономического форума рассказала о предпочтениях футбольной аудитории.
«У нас мужская аудитория 18+.
Среди нее есть 18-24, они фанаты европейского футбола и фанаты «Зенита». Молодая аудитория любит «Зенит» – 18-24, 25-34. Не могу объяснить это, потому что маркетингово мы это не изучали. То ли игроки команды вызывают больше эмоций у молодой аудитории…
«Спартак» больше нравится аудитории 35-44, 44+. Тут тоже понятно, потому что у «Спартака» больше такая легендизированная история», – рассказала Билан.
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