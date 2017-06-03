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    Наталья Билан: «Молодая аудитория 18-24, 25-34 любит «Зенит». «Спартак» больше нравится аудитории 35-44 и 44+»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия телевидение болельщики Матч ТВ Наталья Билан

    Креативный директор телеканала «Матч ТВ» Наталья Билан на панельной сессии Петербургского международного экономического форума рассказала о предпочтениях футбольной аудитории. 

    «У нас мужская аудитория 18+.

    Среди нее есть 18-24, они фанаты европейского футбола и фанаты «Зенита». Молодая аудитория любит «Зенит» – 18-24, 25-34. Не могу объяснить это, потому что маркетингово мы это не изучали. То ли игроки команды вызывают больше эмоций у молодой аудитории…

    «Спартак» больше нравится аудитории 35-44, 44+. Тут тоже понятно, потому что у «Спартака» больше такая легендизированная история», – рассказала Билан. 

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