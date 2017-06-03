Креативный директор телеканала Наталья Билан на панельной сессии Петербургского международного экономического форума рассказала о предпочтениях футбольной аудитории.

«У нас мужская аудитория 18+.

Среди нее есть 18-24, они фанаты европейского футбола и фанаты . Молодая аудитория любит «Зенит» – 18-24, 25-34. Не могу объяснить это, потому что маркетингово мы это не изучали. То ли игроки команды вызывают больше эмоций у молодой аудитории…

больше нравится аудитории 35-44, 44+. Тут тоже понятно, потому что у «Спартака» больше такая легендизированная история», – рассказала Билан.