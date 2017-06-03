Нападающий Криштиану Роналду рассказал, какая схема игры ему нравится больше.

«Люди думают, что я нападающий, но я никогда им не был. Я забил почти 600 голов с позиции, на которой я играю. Поэтому я не вижу причин меняться.

Все зависит от тактики, которую выбирает тренер. Я предпочитаю играть более свободно. Мне больше нравится, когда мы играем по схеме 4-4-2. Но это не значит, что мне не нравится схема 4-3-3, потому что в этой системе я могу двигаться по-другому. Я начинаю играть на разных позициях. Хотя более свободная игра привлекает меня больше.

Серия пенальти в финале? Это меня не пугает. Мне нравится рисковать. Это разумный риск, не на жизнь или смерть. Я могу забить или упустить свой шанс», – сказал Роналду.

Финал Лиги чемпионов между и «Реалом» пройдет сегодня в 21:45.

Криштиану Роналду – снова монстр. В чем секрет?