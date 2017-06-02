Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что все претензии к стадиону устранены.

«Да, это абсолютная правда, закончены работы по адаптации стадиона к Кубку конфедераций, завершили работы по полю, там осталась прошивка, но она по технологическим процессам будет завершена 10 июня. Хотя все, что мы делаем, мы делаем при активном участии и сопровождении специалистов ФИФА», – сказал чиновник.

Также Албин заявил, что концессионное соглашение с об эксплуатации стадиона будет подписано до конца года.

«Работа сегодня ведется, утверждена дорожная карта. По графику, согласованному с «Зенитом», мы должны эту работу завершить до конца текущего года. Там стоит дата август, но я думаю это не очень реально, реально – ноябрь-декабрь», – сказал вице-губернатор.

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