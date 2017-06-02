Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Игорь Албин: «Работы по адаптации «Крестовского» к Кубку конфедераций закончены»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия ФИФА Крестовский Кубок конфедераций Игорь Албин

    Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что все претензии к стадиону «Крестовский» устранены.

    «Да, это абсолютная правда, закончены работы по адаптации стадиона к Кубку конфедераций, завершили работы по полю, там осталась прошивка, но она по технологическим процессам будет завершена 10 июня. Хотя все, что мы делаем, мы делаем при активном участии и сопровождении специалистов ФИФА», – сказал чиновник.

    Также Албин заявил, что концессионное соглашение с «Зенитом» об эксплуатации стадиона будет подписано до конца года. 

    «Работа сегодня ведется, утверждена дорожная карта. По графику, согласованному с «Зенитом», мы должны эту работу завершить до конца текущего года. Там стоит дата август, но я думаю это не очень реально, реально – ноябрь-декабрь», – сказал вице-губернатор.

    Кто руководит стройкой стадиона в Петербурге

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться