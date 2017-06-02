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    Алекс Фергюсон: «Футбол обязан развлекать публику, это наш долг»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия

    Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявил, что футбол должен служить развлечением для публики.

    «Сегодня контратакующий стиль вышел на более заметные роли.

    Состояние полей сейчас превосходное. И безопасности футболистов уделяется больше внимания. Многие из этих вещей дополняют то, что вы видите, зрелище становится гораздо лучше.

    Я думаю, есть долг, есть обязанность развлекать. Нам следует всегда помнить о том, что есть публика, которую надо развлекать.

    В период моей работы в «Юнайтед» главным было вести в счете. Если 4:3 – о’кей, 5:4 – о’кей. Мой последний матч закончился вничью 5:5. И я не мог желать лучшего счета в своей последней игре с «Юнайтед», – сказал шотландец.

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