Алекс Фергюсон: «Футбол обязан развлекать публику, это наш долг»
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявил, что футбол должен служить развлечением для публики.
«Сегодня контратакующий стиль вышел на более заметные роли.
Состояние полей сейчас превосходное. И безопасности футболистов уделяется больше внимания. Многие из этих вещей дополняют то, что вы видите, зрелище становится гораздо лучше.
Я думаю, есть долг, есть обязанность развлекать. Нам следует всегда помнить о том, что есть публика, которую надо развлекать.
В период моей работы в «Юнайтед» главным было вести в счете. Если 4:3 – о’кей, 5:4 – о’кей. Мой последний матч закончился вничью 5:5. И я не мог желать лучшего счета в своей последней игре с «Юнайтед», – сказал шотландец.
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