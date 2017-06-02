«МЮ» предлагает за Перишича 52 млн евро

«Интер» и близки к тому, чтобы договориться о трансфере полузащитника .

Миланцы отвергли первоначальное предложение «МЮ» в размере 45 миллионов евро. Англичане повысили его до 52 миллионов, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

28-летний хорватский вингер уже согласовал условия контракта с , где будет получать 7 миллионов евро в год.

нужно в ближайшее время продать игрока, чтобы вписаться в финансовый фэр-плей.

В 36 матчах прошедшего чемпионата Италии Перишич забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.