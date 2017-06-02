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    «МЮ» предлагает за Перишича 52 млн евро

    Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Иван Перишич

    «Интер» и «Манчестер Юнайтед» близки к тому, чтобы договориться о трансфере полузащитника Ивана Перишича.

    Миланцы отвергли первоначальное предложение «МЮ» в размере 45 миллионов евро. Англичане повысили его до 52 миллионов, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

    28-летний хорватский вингер уже согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед», где будет получать 7 миллионов евро в год.

    «Интеру» нужно в ближайшее время продать игрока, чтобы вписаться в финансовый фэр-плей.

    В 36 матчах прошедшего чемпионата Италии Перишич забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

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