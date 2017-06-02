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    Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, контракт рассчитан до ЧМ-2022

    Теги сборная Аргентины Хорхе Бурручага ЧМ-2018 ЧМ-2022 Федерация футбола Аргентины квалификация ЧМ-2018 Южная Америка Хорхе Сампаоли

    Хорхе Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, сообщается на сайте федерации футбола страны. 

    Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на пять лет, вплоть до ЧМ-2022 в Катаре. В его тренерский штаб войдет чемпион мира 1986 года Хорхе Бурручага.

    В минувшем сезоне Сампаоли возглавлял «Севилью» и занял с ней 4-е место в чемпионате Испании. 

    В 2015 году он привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.

    На данный момент сборная Аргентины занимает пятое место в южноамериканской отборочной группе ЧМ-2018 в России, набрав 22 очка в 14 матчах.

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