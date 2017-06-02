Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, контракт рассчитан до ЧМ-2022
Хорхе Сампаоли официально возглавил сборную Аргентины, сообщается на сайте федерации футбола страны.
Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на пять лет, вплоть до ЧМ-2022 в Катаре. В его тренерский штаб войдет чемпион мира 1986 года Хорхе Бурручага.
В минувшем сезоне Сампаоли возглавлял «Севилью» и занял с ней 4-е место в чемпионате Испании.
В 2015 году он привел сборную Чили к победе в Кубке Америки.
На данный момент сборная Аргентины занимает пятое место в южноамериканской отборочной группе ЧМ-2018 в России, набрав 22 очка в 14 матчах.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.