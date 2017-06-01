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    Ограничения на полеты во время Кубка конфедераций нанесут ущерб в 2 млрд рублей

    Теги бизнес Кубок конфедераций

    В связи с проведением Кубка конфедераций с 1 июня по 4 июля ограничены полеты для авиации общего назначения (АОН).

    Ограничения касаются частных пилотов и пилотов-любителей.

    Сообщается, что небо закрыто в радиусе от 100 до 200 километров над Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.

    В Московском регионе запрет на полеты действует в радиусе 110 километров от стадиона «Открытие Арена». В исключительных случаях разрешение на полеты будет выдавать межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности при проведении Кубка конфедераций.

    По данным «АОПА-Россия», данные ограничения заморозят работу 156 вертодромов и 42 аэродромов, остановят 25 тысяч вылетов (включая учебно-тренировочные), осложнят мониторинг пожаров и поиск пропавших людей. Общий ущерб от запрета полетов в «АОПА-России» оценивают в два миллиарда рублей.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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