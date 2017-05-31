Де Хеа не намерен покидать «МЮ»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, на которого претендует , не собирается менять клуб.

Сообщается, что голкипер доволен своей карьерой в английском клубе, тем более в свете выхода манкунианцев в Лигу чемпионов.

Де Хеа был близок к переходу в «Реал» летом 2015 года, но в последний момент трансфер сорвался.

Контракт вратаря с «МЮ» рассчитан еще на 2 сезона с опцией продления на один год.