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    Де Хеа не намерен покидать «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Давид Де Хеа

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, на которого претендует «Реал», не собирается менять клуб.

    Сообщается, что голкипер доволен своей карьерой в английском клубе, тем более в свете выхода манкунианцев в Лигу чемпионов.

    Де Хеа был близок к переходу в «Реал» летом 2015 года, но в последний момент трансфер сорвался.

    Контракт вратаря с «МЮ» рассчитан еще на 2 сезона с опцией продления на один год.

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