«Барселона» подписала новый контракт с тер Стегеном до 2022 года

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер подписал с клубом новый контракт.

Соглашение 25-летнего вратаря с каталонским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

Ранее стало известно, что сумма отступных в контракте немца составит 180 миллионов евро.

За «Барселону» тер Стеген выступает с сезона-2014/15, за три сезона он завоевал с сине-гранатовыми 9 трофеев.

Фото: официальный сайт «Барселоны»