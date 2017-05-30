«Барселона» подписала новый контракт с тер Стегеном до 2022 года
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген подписал с клубом новый контракт.
Соглашение 25-летнего вратаря с каталонским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.
Ранее стало известно, что сумма отступных в контракте немца составит 180 миллионов евро.
За «Барселону» тер Стеген выступает с сезона-2014/15, за три сезона он завоевал с сине-гранатовыми 9 трофеев.
Фото: официальный сайт «Барселоны»
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