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    «Барселона» подписала новый контракт с тер Стегеном до 2022 года

    Теги Барселона примера Испания Марк-Андре тер Стеген

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген подписал с клубом новый контракт.

    Соглашение 25-летнего вратаря с каталонским клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.

    Ранее стало известно, что сумма отступных в контракте немца составит 180 миллионов евро.

    За «Барселону» тер Стеген выступает с сезона-2014/15, за три сезона он завоевал с сине-гранатовыми 9 трофеев.

    Фото: официальный сайт «Барселоны»

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