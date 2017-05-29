«Барселона» согласовала новый контракт с тер Стегеном с отступными в 180 млн евро

Голкипером Марк-Андре тер Стеген договорился о заключении нового соглашения с «Барселоной».

25-летний немец завтра подпишет контракт с каталонцами до лета 2022 года.

Сумма отступных за тер Стегена составит 180 миллионов евро.

Вратарь сборной Германии перешел в «Барселону» из менхенгладбахской «Боруссии» в мае 2014 года. Он выиграл с командой девять трофеев.

Тер Стеген в 93 официальных матчах за «Барселону» пропустил 90 голов, одержал 71 победу, 10 раз сыграл вничью и 12 раз проиграл.

Подробную статистику выступлений немца смотрите здесь.