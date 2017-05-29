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    Куинси Промес: «Россия – футбольная страна, почти каждый стадион новый. Знаю, что пропустит Голландия, если не попадет на ЧМ-2018»

    Теги Спартак сборная Голландии ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018 Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Куинси Промес поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира ЧМ-2018.

    «Хорошо, что мы собрались вместе так рано. Создание хорошей атмосферы важно на данном этапе.

    Что касается ЧМ-2018 в России, там почти каждый стадион новый. Россия является футбольной страной, они делают все, чтобы этот турнир стал настоящим зрелищем.

    Я видел все это и знаю, что пропустит сборная, если не попадет на ЧМ. Но я даже не думаю об этом. Мы не можем позволить себе больше ошибаться.

    Знаю, что Адвокат присоединится к нам только 6 июня. Мы должны просто принять этот факт, но игроки и так понимают, чем им заняться», – сказал Промес.

    Сборная Голландии занимает 4-е место в группе А, находясь в трех очках от второй строчки, которая дает право сыграть в стыковых матчах.

    У Голландии все так плохо, что она позвала Адвоката

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