Куинси Промес: «Россия – футбольная страна, почти каждый стадион новый. Знаю, что пропустит Голландия, если не попадет на ЧМ-2018»
Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Куинси Промес поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира ЧМ-2018.
«Хорошо, что мы собрались вместе так рано. Создание хорошей атмосферы важно на данном этапе.
Что касается ЧМ-2018 в России, там почти каждый стадион новый. Россия является футбольной страной, они делают все, чтобы этот турнир стал настоящим зрелищем.
Я видел все это и знаю, что пропустит сборная, если не попадет на ЧМ. Но я даже не думаю об этом. Мы не можем позволить себе больше ошибаться.
Знаю, что Адвокат присоединится к нам только 6 июня. Мы должны просто принять этот факт, но игроки и так понимают, чем им заняться», – сказал Промес.
Сборная Голландии занимает 4-е место в группе А, находясь в трех очках от второй строчки, которая дает право сыграть в стыковых матчах.
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