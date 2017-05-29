Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Куинси Промес поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира ЧМ-2018.

«Хорошо, что мы собрались вместе так рано. Создание хорошей атмосферы важно на данном этапе.

Что касается ЧМ-2018 в России, там почти каждый стадион новый. Россия является футбольной страной, они делают все, чтобы этот турнир стал настоящим зрелищем.

Я видел все это и знаю, что пропустит сборная, если не попадет на ЧМ. Но я даже не думаю об этом. Мы не можем позволить себе больше ошибаться.

Знаю, что Адвокат присоединится к нам только 6 июня. Мы должны просто принять этот факт, но игроки и так понимают, чем им заняться», – сказал Промес.

Сборная Голландии занимает 4-е место в группе А, находясь в трех очках от второй строчки, которая дает право сыграть в стыковых матчах.

У Голландии все так плохо, что она позвала Адвоката