Акинфеев в рекордный 9-й раз признан вратарем года в России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим в России среди игроков своего амплуа по версии журнала «Огонек».

Капитан сборной России, который в прошедшем розыгрыше РФПЛ провел 18 сухих матчей, получит приз имени Льва Яшина в рекордный 9-й раз.

Акинфеев оказался первым в рейтинге экспертов «Огонька» и занял 2-е место по результатам читательского голосования вслед за («Ростов»). В итоге это дало голкиперу ЦСКА победу по очкам.