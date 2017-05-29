Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Акинфеев в рекордный 9-й раз признан вратарем года в России

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Премьер-лига Россия рейтинги Сослан Джанаев рекорды

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал лучшим в России среди игроков своего амплуа по версии журнала «Огонек».

    Капитан сборной России, который в прошедшем розыгрыше РФПЛ провел 18 сухих матчей, получит приз имени Льва Яшина в рекордный 9-й раз.

    Акинфеев оказался первым в рейтинге экспертов «Огонька» и занял 2-е место по результатам читательского голосования вслед за Сосланом Джанаевым («Ростов»). В итоге это дало голкиперу ЦСКА победу по очкам.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться