Полузащитник Гекдениз Карадениз подвел итоги работы главного тренера команды в прошедшем сезоне.

– По моему мнению, мы выбрали неправильного тренера, который не знает русский футбол, российский менталитет. Россия – совсем другая страна, нежели Испания. Здесь игроки и футбол совсем другие, а его ожидания были иными. Может быть, атмосфера нашей страны и ментальность ему помешали. Еще мы приобрели очень много новых игроков. Можете сами посчитать, кто из них нам помог.

– Кто, по-вашему?

– Я не буду называть имена. Мне не стоит это оценивать. Раз мы закончили сезон на девятом месте, значит, практически никто не помог команде. Мы ожидали другого и очень многое вложили, в «Рубине» хотели создать хорошую команду и побеждать.

И когда Ильсур Метшин принимал эти решения, то, конечно, у него было желание добиться успеха. Но иногда в футболе бывает так, что твои планы и задачи отличаются от того, что в итоге получается. Футбол – командная игра и когда собирается много футболистов, то это не значит, что формируется хорошая команда. Чтобы ее создать, должно сложиться много факторов и дело не только в футболистах.

Есть несколько составляющих: президент клуба, спонсор, тренер, игроки, болельщики – это как спицы в колесе. Если ты хочешь, чтобы это колесо шло прямо, то между ними не должно быть проблем. Судя по тому, какое место мы заняли, у нас не все хорошо в этом плане.

– Почему у Грасии не получилось показать с «Рубином» хорошую игру и дать результат?

– Для начала скажу, что Хави – очень хороший человек. Я никогда не скажу ничего плохого про его человеческие качества. Уверен, что он шел сюда с целью добиться определенного успеха, ни один тренер не будет принимать команду с мыслями, что у него не будет в ней успехов. Но российский футбол не прост, как может показаться. Я не буду критиковать его и оценивать его тренерские качества – это не в моем стиле и будет выглядеть не очень красиво. Но я могу сказать одно: с Грасией у не будет успехов. Это только мое мнение. Кто-то может возразить и посчитать, что я не прав и такое мнение тоже имеет право на жизнь.