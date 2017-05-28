Главный тренер Зинедин Зидан поделился мнением о форме форварда команды .

– Решение о количестве матчей мы обсуждали и принимали с ним вместе. Подошли к этому вопросу с умом, так как даже ему иногда надо отдохнуть. Дело не в том, что его подводит физическая готовность, а в том, что он хочет в наилучшей форме подойти к решающей стадии сезона, когда все стоит на кону.

В этом году он провел очень много матчей, но была и пара случаев, когда мы оставляли его в запасе, чтобы он передохнул. К завершающей части сезона он подходит в фантастической форме. Речь даже не только об этом годе, а о всех сезонах в его карьере, в каждом из которых он проводил по 60-70 матчей. Так что настал момент, когда необходимо брать время на отдых.

– Как оцените тот факт, что он преодолел отметку в сотню голов в Лиге чемпионов?

– Нет слов, чтобы по достоинству описать блеск Роналду. О себе он говорит голами всякий раз, когда выходит на поле. Сейчас на его счету более 400 мячей за «Реал» во всех турнирах. В эту статистику трудно поверить, но в его случае возможно все, – сказал Зидан.