Tribuna Digital открывает вакансию директора по продажам в Минске
Tribuna.com – один из крупнейших спортивный сайтов Беларуси. Месячная аудитория всех наших продуктов (десктопная и мобильная версии сайта, а также приложения) уже приближается к 1 млн человек и продолжает расти. Наша команда постоянно создает новые сервисы и проекты, и сейчас мы хотим усилить ее директором по продажам.
Если вы хотите работать с продуктами, востребованными сотнями тысяч реальных пользователей, если вам интересен рынок мобильной и интернет-рекламы – присоединяйтесь!
В задачи входит:
• Подготовка презентаций, оформление коммерческих предложений по запросам клиентов.
• Ежедневная коммуникация и взаимодействие с клиентами и партнерами Tribuna.com по текущим проектам и пресейлам, а также поиск и привлечение новых клиентов.
• Ведение рекламных проектов от этапа продажи до финальной отчетности.
• Работа с аналитическими системами (Google, Яндекс, MoPub и др.).
• Поддержание партнерских отношений с рекламодателями (client service).
От вас:
• Понимание принципов функционирования и знание ключевых игроков рекламного digital-рынка, умение найти «нужного» человека.
• Знание продуктов Tribuna Digital и английского языка
• Опыт работы в digital-РА или интернет-площадке, включающий в себя регулярную коммуникацию с клиентами и ведение рекламных проектов.
• Готовы рассмотреть кандидатов и без соответствующего опыта. Главное – это желание расти, развиваться и чувствовать свой вклад в результат компании.
Для вас:
• Возможность реализовать свой потенциал, решая сложные современные задачи в одной из самых прогрессивных компаний на рынке.
• Отличный, молодой и веселый коллектив, который к тому же разбросан по всему миру.
• Индивидуальный график работы.
• Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Резюме присылайте на by.jobs@tribuna.com с темой «Менеджер по продажам (Минск)».
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