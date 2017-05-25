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    Кубок конфедераций в России может стать последним в истории

    Теги Лига чемпионов Лига Европы ФИФА Кубок Либертадорес чемпионат мира среди клубов Кубок конфедераций

    ФИФА рассматривает возможность реформирования Кубка конфедераций.

    Вместо турнира сборных может быть создан новый турнир с участием клубов. Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что стоит изучить целесообразность проведения Кубка конфедераций и клубного чемпионата мира, который проходит в декабре.

    Новый турнир будет называться Межконтинентальный кубок, в нем будут участвовать 16 или 24 клуба: последние 2 победителя и финалиста Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес и Лиги Европы, а также победители клубных турниров в Азии, Африке, Центральной и Северной Америке. Периодичность проведения нового соревнования – раз в два года.

    Таким образом, Кубок конфедераций 2017 года в России может стать последним в истории.

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