Главный тренер Жозе Моуринью высказался после победы над «Аяксом» (2:0) в финале .

«Мы играли очень умно. Знали, что можем победить, и сделали это в отличной манере. Если хочешь создавать давление на игрока с мячом все время, то нельзя играть накоротке. Если доминируешь в воздухе, то нужно играть на длинных мячах. В футболе много поэтов, но они не выигрывают много трофеев.

Мы знали, в чем они лучше нас, а в чем мы – лучше их. И мы постарались нивелировать их сильные качества. Все прошло очень удачно», – сказал Моуринью.

Моуринью выигрывал еврокубки с тремя разными клубами