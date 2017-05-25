Жозе Моуринью: «В футболе много поэтов, но они редко выигрывают трофеи»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался после победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.
«Мы играли очень умно. Знали, что можем победить, и сделали это в отличной манере. Если хочешь создавать давление на игрока с мячом все время, то нельзя играть накоротке. Если доминируешь в воздухе, то нужно играть на длинных мячах. В футболе много поэтов, но они не выигрывают много трофеев.
Мы знали, в чем они лучше нас, а в чем мы – лучше их. И мы постарались нивелировать их сильные качества. Все прошло очень удачно», – сказал Моуринью.
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- Все успехи останутся в этом сезоне38%
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