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    Новосельцев хочет уйти из «Зенита»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Новосельцев

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев летом может сменить клуб.

    Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на окружение игрока, Новосельцев хочет уйти из «Зенита» из-за атмосферы в клубе и отсутствия игровой практики в необходимом объеме.

    Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» перед закрытием летнего трансферного окна. За весь сезон за питерский клуб защитник провел всего 8 матчей. Изучить подробную статистику игрока можно здесь.

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