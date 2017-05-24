Новосельцев хочет уйти из «Зенита»

Защитник Иван Новосельцев летом может сменить клуб.

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на окружение игрока, Новосельцев хочет уйти из из-за атмосферы в клубе и отсутствия игровой практики в необходимом объеме.

Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» перед закрытием летнего трансферного окна. За весь сезон за питерский клуб защитник провел всего 8 матчей. Изучить подробную статистику игрока можно здесь.