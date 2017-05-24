«Газпром-медиа» назначил шеф-редактором сайта «Матч ТВ» и Sportbox.ru Дзичковского

Бывший обозреватель «Советского спорта» назначен холдингом «Газпром-медиа» шеф-редактором объединенной редакции сайта «Матч-ТВ» и портала sportbox.ru.

«Подтверждаем назначение Евгения Дзичковского шеф-редактором цифровых ресурсов субхолдинга «ГПМ Матч». К новым обязанностям Евгений приступил 22 мая 2017 года», — подтвердили эту информацию в пресс-службе .

В «Советском спорте» также подтвердили эту информацию.