«Газпром-медиа» назначил шеф-редактором сайта «Матч ТВ» и Sportbox.ru Дзичковского
Бывший обозреватель «Советского спорта» Евгений Дзичковский назначен холдингом «Газпром-медиа» шеф-редактором объединенной редакции сайта «Матч-ТВ» и портала sportbox.ru.
«Подтверждаем назначение Евгения Дзичковского шеф-редактором цифровых ресурсов субхолдинга «ГПМ Матч». К новым обязанностям Евгений приступил 22 мая 2017 года», — подтвердили эту информацию в пресс-службе «Матч ТВ».
В «Советском спорте» также подтвердили эту информацию.
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