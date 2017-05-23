Сане не сыграет на Кубке конфедераций

Атакующий полузащитник и сборной Германии Лерой Сане не примет участие в Кубке конфедераций-2017 из-за операции на нос.

«Я хотел приехать в Россию, но после консультаций с медицинским штабом я решил, что этим летом стоит перенести операцию, чтобы к новому сезону я смог подойти полностью здоровым», – рассказал Сане.

Ранее стало известно, что многие ведущие немецкие футболисты, в том числе Мануэль Нойер, , Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Тони Кроос, Джером Боатенг и другие, не примут участие в Кубке конфедераций.

С составом бундестим можно ознакомиться здесь. До 7 июня тренерский штаб команды может вносить изменения в заявку.

Сборная Германии, которая к нам не приедет