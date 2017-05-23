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    Сане не сыграет на Кубке конфедераций

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Германии травмы Кубок конфедераций Лерой Сане

    Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Лерой Сане не примет участие в Кубке конфедераций-2017 из-за операции на нос.

    «Я хотел приехать в Россию, но после консультаций с медицинским штабом я решил, что этим летом стоит перенести операцию, чтобы к новому сезону я смог подойти полностью здоровым», – рассказал Сане.

    Ранее стало известно, что многие ведущие немецкие футболисты, в том числе Мануэль Нойер, Месут Озил, Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Тони Кроос, Джером Боатенг и другие, не примут участие в Кубке конфедераций.

    С составом бундестим можно ознакомиться здесь. До 7 июня тренерский штаб команды может вносить изменения в заявку.

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