Сане не сыграет на Кубке конфедераций
Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Лерой Сане не примет участие в Кубке конфедераций-2017 из-за операции на нос.
«Я хотел приехать в Россию, но после консультаций с медицинским штабом я решил, что этим летом стоит перенести операцию, чтобы к новому сезону я смог подойти полностью здоровым», – рассказал Сане.
Ранее стало известно, что многие ведущие немецкие футболисты, в том числе Мануэль Нойер, Месут Озил, Томас Мюллер, Матс Хуммельс, Тони Кроос, Джером Боатенг и другие, не примут участие в Кубке конфедераций.
С составом бундестим можно ознакомиться здесь. До 7 июня тренерский штаб команды может вносить изменения в заявку.
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